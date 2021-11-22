Врач сравнил уровень заболеваемости между привитыми и непривитыми от ковида

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что заболеваемость среди непривитых от ковида выше в 13,5 раза.

«Риски заболеть у вакцинированных существенно ниже. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых – почти 4400 на 100 тысяч», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в реанимациях практически нет привитых людей.

С начала пандемии в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что словам невролога Ойбека Тургунхужаева, поборовшие коронавирус люди впоследствии жалуются на боли по всему телу. О том, что пациентов после ковида преследуют мигрирующие боли по всему телу главный невролог сети клиник «Семейная».