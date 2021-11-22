Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось за выходные

Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге снизилось за выходные
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Среднесуточное число госпитализаций с ковидом в Северной столице снизилась на 31%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

В период с 15 по 21 ноября в среднем в день госпитализировали 358 людей с ковидом. Для сравнения, с 19 по 25 октября в коронавирусные стационары направляли в среднем по 519 пациентов в день.

Таким образом, среднесуточное число госпитализаций за месяц сократилось на 161.

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в прокуратуру Ленинградской области и приемную губернатора региона Александра Дрозденко в октябре начали обращаться местные жители. Горожане требовали запретить в области QR-коды о вакцинации и другие ковид-ограничения.

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