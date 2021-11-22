Невролог рассказал о новом последствии ковида

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о новом последствии коронавируса, которое может проявиться у переболевших, — заикании.

По словам специалиста, обычно заикание возникает из-за логоневроза, но также оно может возникнуть и в связи с поражением вирусом зоны нервной ткани, которая отвечает за речь, сообщает URA.ru.

Врач отметил, что при коронавируса, «может быть почти все», «любая неврологическая симптоматика». Он сравнил коронавирус с рассеянным склерозом — оба эти заболевания можно назвать «обезьяной всех болезней», потому что они могут вызывать симптоматику и воспаления в любом органе.

С начала пандемии в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 77 случаев.