В Петербурге от последствий коронавируса не стало еще 77 человек

В Петербурге от последствий коронавируса не стало еще 77 человек
От коронавируса скончалось еще 77 жителей Петербурга. Фото: pixabay

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 77 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 22 ноября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 730 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 25 653 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 265 336 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

новости СПб смерть от коронавируса умершие от коронавируса


 

Новости партнеров
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге от последствий коронавируса не стало еще 77 человек
В Госдуму внесен законопроект о запрете в СМИ сведений о национальности ...
COVID за сутки заразились 2 215 жителей Петербурга
На Ленобласть идет мороз: в регионе -12 градусов и гололедица
В Приморском районе на закупку оборудования в поликлиники выделено 110 млн
В Петербурге во вторник температура опустится до -6 градусов
В 2021 году ВОЗ предложила приводить информацию об антителах к шкале BAU
Синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы