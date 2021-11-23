США ввели санкции против участников проекта «Северный поток — 2»

США ввели санкции против участников проекта &#171;Северный поток — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции,… а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — приводит РИА «Новости» сообщение.

Второе судно госсекретарь не назвал.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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