В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 45 человек

В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 45 человек
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: Pixabay

Туристический автобус из Северной Македонии попал 23 ноября в аварию и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии.

Инцидент произошел около 03:00 (04:00 мск), сообщает агентство БГНЕС.

В результате происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей и водитель, всего в автобусе находились 52 человека.

Выжили семь человек, в том числе две женщины и пять мужчин. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

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