В РФ открыли 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVID

СК России возбудил 60 уголовных дел за фейки о коронавирусе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

СК России возбудил 60 уголовных дел за фейки о коронавирусе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Российской Федерации были возбуждены 60 уголовных дел за недостоверную информацию о борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Следственный комитет России расследует 60 уголовных дел по фейкам о мерах борьбы с распространением данного вируса. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», пишут РИА Новости.

По словам председателя СК, следователям приходится работать в условиях пандемии коронавируса. Непростая эпидемиологическая ситуация рождает новые проблемы.

Из 60 возбужденных дел завершено расследование 34.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела об увольнении директора Лукашевской школы.