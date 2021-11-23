В РФ открыли 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVID

В РФ открыли 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVID
СК России возбудил 60 уголовных дел за фейки о коронавирусе. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Российской Федерации были возбуждены 60 уголовных дел за недостоверную информацию о борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Следственный комитет России расследует 60 уголовных дел по фейкам о мерах борьбы с распространением данного вируса. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», пишут РИА Новости.

По словам председателя СК, следователям приходится работать в условиях пандемии коронавируса. Непростая эпидемиологическая ситуация рождает новые проблемы.

Из 60 возбужденных дел завершено расследование 34.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела об увольнении директора Лукашевской школы.

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