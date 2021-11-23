В 2023 году введут систему долговременного ухода за пожилыми петербуржцами

В 2023 году введут систему долговременного ухода за пожилыми петербуржцами. Фото: pixabay.com

В 2023 году введут систему долговременного ухода за пожилыми петербуржцами. Фото: pixabay.com

В 2023 году в Северной столицы планируют ввести систему долговременного ухода за пожилыми горожанами.

На заседании городского правительства утвердили второй этап стратегии действий, направленных на улучшение условий жизни граждан старшего поколения. План мероприятий по долговременному уходу за пожилыми петербуржцами состоит из 6 разделов и 13 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Первый этап, который включал в себя увеличение кабинетов врачей-гериатров, создание системы оказания паллиативной медицинской помощи для всех возрастов, а также системы сиделок, завершился в 2020 году.