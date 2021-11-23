В 2022 году власти планируют ввести новый тариф оплаты в общественном транспорте

В 2022 году с первого апреля власти Петербурга планируют отменить участковый и километровый тарифы на отдельных маршрутах общественного транспорта и установить единый городской тариф.

С первого апреля 2022 года планируется смена тарифа. По новым распоряжениям нужно будет платить 60 рублей за поездку по «гостевому» тарифу и 40 рублей по «Подорожнику». Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.

Разница тарифов в том, что сейчас проезд по пригородным маршрутам оплачивается зависимости от расстояния, поэтому жители пригородов, например Петергофа, Ломоносова, Зеленогорска, вынуждены платить в два-три раза больше, отмечает губернатор Петербурга Александр Беглов.

Единый тариф теперь распространится на всю городскую и пригородную маршрутную сеть Северной столицы и жители пригородных районов смогут передвигаться за более низкую цену.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что проезд по «Подорожнику» станет дороже на 4 рубля. Цены в транспорте поднимут уже с 1 января следующего года.