Вакцина для клеточного иммунитета от коронавируса прошла первый этап испытаний

В ближайшее время ученые приступят ко второй фазе испытаний. Фото: pexels

В ближайшее время ученые приступят ко второй фазе испытаний. Фото: pexels

В Германии завершился первый этап клинических испытаний пептидной вакцины от коронавируса, которая будет создавать длительный Т-клеточный иммунитет к инфекции.

Статья немецких ученых опубликована в журнале Nature. Вакцина под названием CoVac-1 будет способствовать формированию клеточного иммунитета, похожего на Т-клеточный ответ, приобретенный после перенесенного COVID-19.

Однократная доза вакцины вызвала у 36 добровольцев более сильную реакцию Т-клеток по сравнению с той, что могла бы возникнуть после ковида. Реакция сохранялась в течение трех месяцев после прививки.

Вакцина, созданная на основе белков вируса SARS-CoV-2, показала безопасность и эффективность против всех штаммов коронавируса. В ближайшее время ученые приступят ко второй фазе испытаний.

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