Врач рассказала об опасности моркови для некоторых людей

Врач рассказала об опасности моркови для некоторых людей
Чем ярче этот овощ, тем больше витаминов в нем содержится. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому противопоказана морковь.

По словам специалиста, этот овощ полезен для кожи, сердечно-сосудистой системы, удобен при похудении, но при этом его нельзя употреблять при болезнях печени.

«В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одним из сахароснижающих растительных продуктов является огурец, который содержит пищевое волокно пектин, благодаря которому из организма хорошо выводятся токсины и излишки глюкозы.

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