В лесу у Форносово обнаружили труп в одном носке

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

В Ленинградской области выясняются обстоятельства смерти мужчины, чье бездыханное тело было обнаружено в лесном массиве. Как стало Gazeta.SPb, труп обнаружили 23 ноября в трех километрах от поселка Форносово.

На вид умершему мужчине около 40-55 лет. Перед смертью он был одет в трусы, футболку и один носок. Эксперты установили, что скончался мужчина около двух-трех недель назад. Насильственных признаков смерти не обнаружено.

Личность пока не установлена. Из отличительных черт – на правой голени есть татуировки в виде черепа и лисы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Летчика Пилютова женщина обнаружила труп своего соседа в крови.