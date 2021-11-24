На улице Летчика Пилютова женщина обнаружила труп своего соседа в крови

На улице Летчика Пилютова женщина обнаружила труп своего соседа в крови
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга обнаружили труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 23 ноября в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что в квартире 14 дома 32 по ул. Летчика Пилютова у соседа открыта дверь, она зашла в квартиру и обнаружила его лежащим на полу. Изо рта мужчины шла кровь.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили труп с кровоизлиянием на шее и грудной клетки. Погибшему было 58 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мебельной обнаружили труп подростка.

красносельский район происшествия труп


 

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