МИД Китая осудил санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя санкции США, связанные с «Северным потоком 2» заявил, что Китай выступает против любых односторонних санкций и политизации коммерческих проектов.

«Китай выступает против политизации коммерческих проектов и введения незаконных односторонних санкций, эта позиция является последовательной и четкой», — приводит его слова РИА «Новости».

Накануне стало известно, что администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».