В Петербурге зафиксировано 1387 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1387 новых случаев коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1387 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 24 ноября.

В России за сутки зафиксировано 33 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6, 5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 240 летальных исходов. При этом 36 682 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает тертью строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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