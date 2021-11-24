Президент России испытал назальную вакцину от COVID-19

Президент России испытал назальную вакцину от COVID-19
Президент России испытал назальную вакцину от COVID-19. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в связи с ослаблением защитных титр.

Владимир Путин 24 ноября на совещании с членами правительства рассказал, что испытал назальную вакцину от COVID-19 по рекомендациям специалистов. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня ничего необычного нет, классический случай абсолютно, ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад», — заявил Путин.

Сначала, по словам президента, он сделал вакцину в виде укола, а после под наблюдением заместителя директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Путин использовал назальную вакцину.

Владимир Путин обратил внимание россиян, как важно своевременно проходить ревакцинацию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до конца 2021 года.

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