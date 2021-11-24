Высокие темпы: в Петербурге от ковида привились еще 35 тыс. человек

Высокие темпы: в Петербурге от ковида привились еще 35 тыс. человек
В Петербурге продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за минувший день прошли более 35 тыс. местных жителей. В городе на Неве сохраняются высокие темпы вакцинации.

Об этом сегодня, 24 ноября, сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На вторую прививку вчера пришли 2 787 жителей города. Всего выполнено 35 696 инъекции, в том числе 634 укола сделано иностранцам. Препаратом «Спутником Лайт» вакцинировались 3 418 петербуржцев.

Отмечается, что за последние 24 часа привился 5 101 житель Северной столицы старше 60 лет.

На сегодняшний день продолжают работу 179 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 50 мобильных прививочных пунктов. В городе запас вакцины превышает 720 тысяч доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге бабушка от безысходности сама себя прооперировала. Перед тем, как сделать себе надрезы ножом, пенсионерка написала записку для дочери и внуков.

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