Коронавирус в мире подцепили уже более 259 млн человек

Коронавирус в мире подцепили уже более 259 млн человек
Во всем мире продолжают умирать от коронавируса. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 259 млн 351 тыс. 39 человек.

По данным SCMP на среду, 24 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 173 тыс. 739 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 47 млн 980 тыс. 780 тыс. 171 человек, на втором месте Индия — 34 млн 535 тыс. 763, затем идет Бразилия 22 млн 30 тыс. 182 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 434 тыс. 393 человек, умерло при этом 267 тыс. 819 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что австриец специально заразился коронавирусом и скоропостижно скончался.

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