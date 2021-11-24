На КАД в груженый эвакуатор влетела легковушка: «КИА» всмятку

ДТП произошло на КАДе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП произошло на КАДе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Кольцевой автомобильной дороге произошла авария с участием эвакуатора.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 24 ноября, на КАДЕ, в сторону Пулковского шоссе произошло дорожно-транспортного происшествие, в результате которого «КИА» лишилась половины «лица».

В легковушку влетел эвакуатор, на «борту» которого находилась еще одна машина. В сети водитель «КИА» опубликовал кадры с регистратора. Видео обрывается как раз на том моменте, когда машина врезается в эвакуатор.

По неподтвержденным данным, после аварии все выжили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе в лобовом ДТП умерла женщина. Спасателям пришлось деблокировать погибшую.