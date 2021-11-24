На КАД в груженый эвакуатор влетела легковушка: «КИА» всмятку

На КАД в груженый эвакуатор влетела легковушка: &#171;КИА&#187; всмятку
ДТП произошло на КАДе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Кольцевой автомобильной дороге произошла авария с участием эвакуатора.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 24 ноября, на КАДЕ, в сторону Пулковского шоссе произошло дорожно-транспортного происшествие, в результате которого «КИА» лишилась половины «лица».

В легковушку влетел эвакуатор, на «борту» которого находилась еще одна машина. В сети водитель «КИА» опубликовал кадры с регистратора. Видео обрывается как раз на том моменте, когда машина врезается в эвакуатор.

По неподтвержденным данным, после аварии все выжили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе в лобовом ДТП умерла женщина. Спасателям пришлось деблокировать погибшую.

дтп кад новости СПб эвакуатор


 

Новости партнеров
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Молдавию удивило, что «Газпром» не продлевал с ней контракт
Молдавию удивило, что «Газпром» не продлевал с ней контракт
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД в груженый эвакуатор влетела легковушка: «КИА» всмятку
Петербурженке, перенесшей онкологию, отказывают в медотводе
Невский суд не стал взыскивать с пенсионерки выплаты, начисленные автоматически
Инфекционист назвал признаки бессимптомного коронавируса
В Пулково вечером задержали самолет до Нур-Султана и Москвы
На шоссе Революции ККИ демонтировал незаконные павильоны автосервиса
Коронавирус в мире подцепили уже более 259 млн человек
Instagram ввел санкции против странички Марии Шукшиной