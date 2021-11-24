В «трешке» на улице Лени Голикова случился пожар

В &#171;трешке&#187; на улице Лени Голикова случился пожар
Пожар в трехкомнатной квартире уже ликвидировали. Фото: "Яндекс панорамы"

К счастью, информации о пострадавших не поступало.

В Кировском районе Петербурга пожар случился в трехкомнатной квартире.В экстренные службы в среду поздно вечером, 24 ноября, в 23:40, поступило сообщение о пожаре по улице Лени Голикова, дома №26. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в отдельной «трешке». Обстановка на площади шести квадратных метров выгорела.

С огнем боролись около получаса. В итоге потушить его удалось только после полуночи, к 00:11.

От МЧС пришлось привлечь три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе пожарные тушили огонь 40 минут. Пламя охватило комнату и коридор.

новости СПб пожар происшествие улица лени голикова


 

Новости партнеров
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
"Не банкрот, просто в другом городе": "Севкабель" переедет в Псков
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «трешке» на улице Лени Голикова случился пожар
Минпросвещения предложило закрыть пляжи детских лагерей от чужих
Умер актер, сыгравший в «Гардемаринах» и «12 стульях» ...
Бьют рекорды: стоимость жилья бизнес-класса выросла на 40%
Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
Главврач боткинской больницы предложил антипрививочникам посетить морг
В Минздраве рассказали, как дети болеют коронавирусом
На Маршала Казакова полчаса тушили гараж