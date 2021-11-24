В «трешке» на улице Лени Голикова случился пожар

Пожар в трехкомнатной квартире уже ликвидировали. Фото: "Яндекс панорамы"

Пожар в трехкомнатной квартире уже ликвидировали. Фото: "Яндекс панорамы"

К счастью, информации о пострадавших не поступало.

В Кировском районе Петербурга пожар случился в трехкомнатной квартире.В экстренные службы в среду поздно вечером, 24 ноября, в 23:40, поступило сообщение о пожаре по улице Лени Голикова, дома №26. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в отдельной «трешке». Обстановка на площади шести квадратных метров выгорела.

С огнем боролись около получаса. В итоге потушить его удалось только после полуночи, к 00:11.

От МЧС пришлось привлечь три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе пожарные тушили огонь 40 минут. Пламя охватило комнату и коридор.