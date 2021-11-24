Метеоролог Шувалов предупредил россиян о резком похолодании до -30

Настоящий мороз нагрянет в ряд российский регионов. Это произойдет в связи с формированием узкой переходной зоны между холодом и теплом.

Об этом сообщает URA.RU.

Руководитель прогностического центра «Метео Александр Шувалов рассказал жителям России о резком похолодании. Температура в некоторых регионах опустится до -30 градусов.

Нешуточные холода могут прийти уже с субботы, 27 ноября. Они проявят себя в Архангельске, Салехарде, Воркуте, а также Ухте и Усинске.

Также прогнозист рассказал о погоде и в Петербурге, и в Москве.

«В выходные в Санкт-Петербурге зима, ночью -10, днем -5 градусов, а в Москве осень, +2, +4», — предупредил Шувалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС Ленобласти предупредило о сильном ветре до 15 м/с в четверг.