В Петроградском районе задержан 19-летний не единожды подозреваемый в краже

Вчера, 24 ноября, на гражданина в Петроградском районе было совершено нападение, в результате которого пострадавший получил телесные повреждения, а также лишился личных вещей, среди которых были кошелек, паспорт, ключи от квартиры, куртка, мобильный телефон.

Как стало известно Gazeta.SPB, в Петроградском районе Петербурга на улице Лизы Чайкиной недалеко от дома 10 неизвестные напали на петербуржца 1999 года рождения и с применением силы отобрали у него личные вещи, после чего скрылись с места происшествия.

Как оказалось, неизвестных было двое. Позже правоохранительным органам «по горячим следам» около 23 часов вечера удалось задержать 19-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные проступки. По словам подозреваемого, с ним в нападении участвовал его знакомый также 2002 года рождения. В отношении задержанного был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге мошенники обманули пенсионерку, в результате чего женщина потеряла 600 тысяч рублей.