В Ленобласти задержали сожителя женщины, который изнасиловал ее дочь

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело.

В Ленинградской области задержали мужчину из-за подозрений в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратилась мать потерпевшей. Она заявила, что ее сожитель, мужчина 1972 года рождения, изнасиловал ее дочь 2006 года рождения. Преступник грозился применить физическую силу, добавляет она.

Известно, что подозреваемый работает охранником. Его задержали и поместили в ИВС.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петроградском районе задержан 19-летний не единожды подозреваемый в краже.