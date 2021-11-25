Привитые петербуржцы в десять раз реже заболевают COVID-19

Привитые петербуржцы в десять раз реже заболевают COVID-19
Те вакцинированные, кто все-таки заболели ковидом, в три раза реже переносят инфекцию в тяжелой форме. Фото: Pixabay

Петербуржцы, которые вакцинировались от коронавируса, значительно реже болеют этой инфекцией, рассказала главный внештатный специалист по эпидемиологии комитета по здравоохранению Мария Дарьина.

По ее словам, среди привитого населения Северной столицы риск заболеть коронавирусом в десять раз ниже, чем среди невакцинированного. Об этом говорят данные федерального ресурса больных COVID-19 лиц, и федерального регистра вакцинированных, куда попадает вся информация о заболевших и вакцинированных.

Те вакцинированные, кто все-таки заболели ковидом, в три раза реже переносят инфекцию в тяжелой форме.

«Риск быть госпитализированным и в последующем умереть среди вакцинированных в три раза ниже, чем у невакцинированных», – добавила специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комздрав Петербурга сообщил о спаде четвертой волны коронавируса.

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