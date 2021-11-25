Вечерние пробки в Петербурге достигли семи баллов

Вечерние пробки в Петербурге достигли семи баллов
Пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Дороги Петербурга к шести вечера четверга, 25 ноября, сковали семибалльные пробки. Горожане возвращаются с работы домой.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 20 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 4 баллов, а после 22 часов пробки спадут до 2 баллов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на Невском проспекте, Литейном проспекте, Садовой улице, Синопской набережной. Машины также застряли на Тучковом мосту, Большой Пушкарской улице, Каменноостровском проспекте, у метро «Чкаловская» и «Черная речка».

Из-за нескольких ДТП на Московском шоссе образовался шестикилометровый затор. Похожая история на Софийской улице.

Небольшой транспортный коллапс наблюдается на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны. Бордовым цветом выделены все съезды.

Также движение затруднено на Выборгской набережной, Светлановской площади, внутренней стороне ЗСД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закроют движение по двум улицам.

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