В Центре Гамалеи положительно оценили совместное применение вакцин от коронавируса и гриппа

В Центре Гамалеи положительно оценили совместное применение вакцин от коронавируса и гриппа
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одновременное применение вакцин против гриппа и против ковида увеличивает эффективность каждого препаратов.

«Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — приводит его слова ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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