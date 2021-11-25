Доктор Мясников рассказал, какой продукт повышает уровень «плохого» холестерина

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень «плохого» холестерина в крови.

Специалист считает, что такая продукция может повысить холестерин в крови. Чаще всего пальмовое масло используется, например, при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий, отметил врач.

«Ведь там же (содержатся) не только сами масла. Там происходит процесс обработки этих жиров, которые в дальнейшем идут в выпечку и в пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые при употреблении повышают уровень именно «плохого» холестерина», — рассказал доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что снизить «вредный» холестерин в крови поможет горчица. Приправа также снижает уровень глюкозы в крови.