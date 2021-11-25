Доктор Мясников рассказал, какой продукт повышает уровень «плохого» холестерина

Доктор Мясников рассказал, какой продукт повышает уровень «плохого» холестерина
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что продукты с содержанием пальмового масла повышают уровень «плохого» холестерина в крови.

Специалист считает, что такая продукция может повысить холестерин в крови. Чаще всего пальмовое масло используется, например, при изготовлении хлебобулочных и кондитерских изделий, отметил врач.

«Ведь там же (содержатся) не только сами масла. Там происходит процесс обработки этих жиров, которые в дальнейшем идут в выпечку и в пищевую промышленность. Он заканчивается образованием так называемых транс-жиров, которые при употреблении повышают уровень именно «плохого» холестерина», — рассказал доктор в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что снизить «вредный» холестерин в крови поможет горчица. Приправа также снижает уровень глюкозы в крови.

Александр Мясников пальмовое масло холестерин


 

Новости партнеров
Льняное является самым полезным среди масел
Льняное является самым полезным среди масел
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Мясников рассказал, какой продукт повышает уровень «плохого» холестерина
Мужчина обнаружил в новой квартире кота
Шахтер рассказал о подвиге коллег во время ЧП в Кузбассе
В Центре Гамалеи положительно оценили совместное применение вакцин от ...
Диетолог назвал продукты, которые помогают худеть
Дипломат Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде
В WhatsApp появится еще одна новая функция
В Москве приостановили продажу билетов на концерт Моргенштерна