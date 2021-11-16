Доктор назвал приправу, снижающую уровень «вредного» холестерина

Достаточно съедать одну лодку горчицы, чтобы привести холестерин в норму.

Доктор Рут Фэйрчайлд рассказала, какая приправа позволяет заметно снизить уровень «вредного» холестерина в крови. Результатами своего исследования она поделилась на сайте университета Кардифф Метрополитен в Великобритании.

Специалист выяснила, какой эффект от ежедневного употребления горчицы. эксперименте приняли участие 42 человека в возрасте от 40 до 70 лет. У 86% снизился уровень холестерина в крови, а вот у остальных положительной реакции не наблюдалось.

Отмечается, что горчицу употребляли перед сном, намазывая на крекер или просто так. Приправа также снижает уровень глюкозы в крови.

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