Доктор назвал приправу, снижающую уровень «вредного» холестерина

Доктор назвал приправу, снижающую уровень «вредного» холестерина
Горчица. Фото: pixabay

Достаточно съедать одну лодку горчицы, чтобы привести холестерин в норму.

Доктор Рут Фэйрчайлд рассказала, какая приправа позволяет заметно снизить уровень «вредного» холестерина в крови. Результатами своего исследования она поделилась на сайте университета Кардифф Метрополитен в Великобритании.

Специалист выяснила, какой эффект от ежедневного употребления горчицы. эксперименте приняли участие 42 человека в возрасте от 40 до 70 лет. У 86% снизился уровень холестерина в крови, а вот у остальных положительной реакции не наблюдалось.

Отмечается, что горчицу употребляли перед сном, намазывая на крекер или просто так. Приправа также снижает уровень глюкозы в крови.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как куркумой вылечить простуду и коронавирус. Растение широко используется не только в кулинарии, но и медицине.

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