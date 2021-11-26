В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов

В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов
В Пулково нет задержанных рейсов . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 26 ноября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Ситуация может поменяться из-за погодных условий или по другим причинам.

Накануне в Пулково задержали два авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы. Первым задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 16:00, однако время вылета сдвинули до 16:45.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.

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