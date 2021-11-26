Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 63

Состояние 11 пострадавших горноспасателей, которые находятся в стационаре, оценивается как легкой и средней тяжести. Фото: МЧС

Состояние 11 пострадавших горноспасателей, которые находятся в стационаре, оценивается как легкой и средней тяжести. Фото: МЧС

Власти Кемеровской области уточнили общее число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная».

Замглавы минздрава региона Виталий Херасков сообщил, что в настоящий момент известно о 63 пострадавших. В четыре больницы Кузбасса госпитализировано 50 человек, еще 13 пострадавших лечатся амбулаторно.

По словам чиновника, состояние 11 пострадавших горноспасателей, которые находятся в стационаре, оценивается как легкой и средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погибло 52 человека. По данным источника ТАСС, перед аварией превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.