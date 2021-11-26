Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге до 31 января

В Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года продлили ограничения, которые действуют в городе из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Северной столицы подписал постановление, по которому в городе продлеваются коронавирусные ограничения вплоть до начала февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Ограничения продлеваются по 31 января», — отмечается в документе.

В постановлении указывается, что необходимо подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений. Конкретно ограничения будет связаны с деятельностью объектов, которые предназначены для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова не считает нужным пока снимать коронавирусные ограничения.