Власти Петербурга заявили, что не собирают данные о привитых заболевших

Власти Петербурга заявили, что не собирают данные о привитых заболевших. Фото: pexels.com

Власти Петербурга заявили, что не собирают данные о привитых заболевших. Фото: pexels.com

Власти Санкт-Петербурга отметили, что не собирают данные о заболеваниях после вакцинации от коронавируса.

По заявлению Смольного, данными о заболевших после прививки против COVID-19 занимается Федеральная служба государственной статистики. Изданию «Фонтанка» комитет по здравоохранению Санкт Петербурга отказал в предоставлении общегородской информации о том, как переносят коронавирус и умирают вакцинированные петербуржцы.

В комитете по здравоохранению отказали в предоставлении данных о заболевших и скончавшихся петербуржцах после прививки, сославшись на п.6 ч.1 ст. 20 Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В комздраве отметили, что учетом статистики заболевших и скончавшихся занимается Федеральная служба государственной статистики. Согласно законопроекту, если в запросе ставится вопрос об анализе деятельности государственного органа или подведомственных учреждений, который непосредственно не связан с защитой прав направившего обращение, информация о деятельности органов госвласти не предоставляется.

Однако при этом в законе о СМИ указано, что органы госвласти и местного самоуправления предоставляют информацию о своей деятельности по запросу редакций, а также путём организации пресс-конференций и рассылки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за минувшие сутки в Петербурге, согласно данным оперштаба, коронавирусная инфекция подтвердилась у 34 690 человек.