В России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 34 690 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 502 879.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1235 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 270 292 гражданина. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 36 145 человек. Общее количество выздоровлений достигло 8 200 971.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3929 человек. Второе место у Подмосковья — 1812 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный планирует привить 80% петербуржцев к середине января.