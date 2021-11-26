Смольный планирует привить 80% петербуржцев к середине января

Смольный планирует привить 80% петербуржцев к середине января
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в Петербурге к середине января 2022 года, если темпы вакцинации сохранятся на текущем уровне.

В городском правительстве сообщили, что по нормативам Минздрава в Северной столице должно быть привито 80% местных жителей, а сейчас процент вакцинированного населения составляет 67.

При полной загрузке всех пунктов вакцинации в городе возможно прививать по 40 тысяч человек в сутки. В Смольном подчеркнули, что в настоящий момент число полностью вакцинированных жителей Петербурга составляет 2,1 миллиона. Власти рассчитывают привить 3,5 миллиона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургских предприятиях от коронавируса привили 86% работников.

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