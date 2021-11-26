Петербургский депутат предложил Илону Маску стать резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Петербургский депутат предложил Илону Маску стать резидентом ОЭЗ &#171;Санкт-Петербург&#187;
Петербургский депутат предложил Илону Маску стать резидентом ОЭЗ "Санкт-Петербург". Фото: партия "Новые люди

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов направил письмо в адрес «технокороля компании Tesla Inc.» с предложением Илону Маску стать резидентом особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

Американскому предпринимателю, инженеру и миллиардеру Илону Маску предложили стать резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на копию письма Панова в своем распоряжении.

Депутат отмечает, что в Петербурге буквально на днях были утверждены «лучшие условия для городской особой экономической зоны, предоставляющие уникальные налоговые возможности для новых резидентов».

Дмитрий Панов информирует в письме, что в городе сформирован автомобильный кластер из «ведущих мировых автопроизводителей, а также производителей автомобильных компонентов, что подтверждает экономическую, инфраструктурную и логистическую подготовленность Санкт-Петербурга в приеме международных инвестиций».

Илону Маску было предложено рассмотреть Петербург, как самую перспективную площадку для реализации идей. Также, Панов лично готов содействовать воплощению идей на выбранной в городе земле.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком с состоянием $300 миллиардов.

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