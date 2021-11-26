Адель рассказала о своем похудении на 45 кг

Адель рассказала о своем похудении на 45 кг
Адель сильно похудела. Фото: @adele

Певица не только скорректировала питание, но и тренировалась.

Британская певица Адель рассказала, каков секрет ее похудения на 45 килограммов. Своими рекомендациями она поделилась в интервью для Vogue.

Так, артистка стала больше тренироваться. Она признается, что физические упражнения помогли ей почувствовать себя лучше. Певица тренировалась не для того чтобы похудеть, а чтобы стать сильнее и здоровей. Благодаря новой привычки Адель стала меньше пользоваться смартфоном.

Что катается питания, то певица стала больше есть кабачки, зелень, тыкву, болгарский перец, огурцы, авокадо и нектарины.

«Я слежу за тем, что вкладываю в свое тело»,

— отметила она.

Адель нравится сиртфуд-диета, подразумевающая потребление продуктов, которые содержат белок. Он помогает ускорить обмен веществ, повышают мышечный тонус и подавляют чувство голода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эндокринолог раскрыл простой способ похудения.

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