Эндокринолог раскрыл простой способ похудения

Эндокринолог Леонид Моргунов порекомендовал россиянам, которые ходят похудеть, есть пищу медленно.

Об этом профессор рассказал в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, пищу нужно есть медленно, иначе чувство голода появляется быстрее. Также в борьбе с лишним весом может помочь другой эффективный способ — ужинать нужно не позднее, чем за 4-5 часов до сна.

Кроме того, специалист посоветовал пить много воды. Он отметил, что ежедневная норма должна быть от шести до восьми стаканов воды. Моргунов также призвал желающих похудеть следить за физической активностью. К примеру, можно ходить не менее 10 тысяч шагов в день.

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