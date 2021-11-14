Эндокринолог раскрыл простой способ похудения

Эндокринолог раскрыл простой способ похудения
Моргунов также призвал желающих похудеть следить за физической активностью. Фото: pixabay

Эндокринолог Леонид Моргунов порекомендовал россиянам, которые ходят похудеть, есть пищу медленно.

Об этом профессор рассказал в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, пищу нужно есть медленно, иначе чувство голода появляется быстрее. Также в борьбе с лишним весом может помочь другой эффективный способ — ужинать нужно не позднее, чем за 4-5 часов до сна.

Кроме того, специалист посоветовал пить много воды. Он отметил, что ежедневная норма должна быть от шести до восьми стаканов воды. Моргунов также призвал желающих похудеть следить за физической активностью. К примеру, можно ходить не менее 10 тысяч шагов в день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, какой напиток лучше не пить по утрам.

лишний вес похудение эндокринолог


 

Новости партнеров
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...
В Невском районе на уроке школьник получил ножевое ранение
В Петербурге завершили ремонт Краснопутиловской улицы
Стало известно, как будет выглядеть станция «Парк Победы»
Дочь Анастасии Заворотнюк переносит свадьбу из-за болезни матери
Глава Минтраса: решение о строительстве ВСМ Москва-Петербурге пока не принято
Приезжая украла у пенсионерки карточку и израсходовала деньги в магазинах ...