В Лужском районе полицейских взял взятку от пойманного с наркотиками

В Лужском районе полицейских взял взятку от пойманного с наркотиками
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Инцидент стал причиной для возбуждения уголовного дела.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который взял взятку от мужчины, пойманного с наркотиками. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Известно, что инцидент произошел в Лужском районе. По предварительным данным, полицейских поймал мужчину, у которого при себе были психотропные вещества. Он согласился за вознаграждение отпустить злоумышленника.

На данный момент полицейский уже задержан и помещен под стражу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге госпитализировали подростка с «темным» прошлым, отправившегося наркотиками.

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