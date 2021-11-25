В Петербурге госпитализировали подростка с «темным» прошлым, отправившегося наркотиками

Парень состоит на профилактическом учете за антиобщественное поведение.

В Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельствах госпитализации подростка 2007 года рождения. Как стало известно Gazeta.SPb, парня госпитализировали из квартиры на улице Ленина с признаками отправления психотропными средствами. Состояние школьника оценили как тяжело.

По предварительным данным, парень вернулся домой 24 ноября в девять вечера и вел себя неадекватно и даже агрессивно. Мать вызвала скорую помощь, врачи приняли решение о госпитализации. Сейчас парень находится в реанимации.

Известно, что школьника воспитывает мать, работающая помощницей воспитателя, и бабушка. Госпитализированный не так-то прост: в свои 14 лет он уже состоит на профилактическом учете в ОДН УМВД России по Петроградскому району из-за покушения на грабеж.

Мать буйного подростка также состоит на учете как родитель, ненадлежащим образом исполняющий обязанности по воспитании сына.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат Моргенштерна прокомментировал обвинения в торговле наркотиками.