Коронавирус может быть особенно опасен при варикозе

Коронавирус может быть особенно опасен при варикозе
Врач посоветовал следить за своим здоровьем. Фото: Pixabay

Хирург рассказал, что пациенты, страдающие варикозом, должны быть начеку.

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, что коронавирус представляет особую опасность для людей, страдающих варикозом. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

У таких пациентов высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов. Врач отметил, что такие случаи встречаются довольно часто.

Тромбы могут образовываться из-за сгущения крови, именно поэтому некоторым зараженным назначают препараты, разжижающие кровь после болезни.

«После коронавирусной инфекции практически всем пациентам желательно начать антикоагулянтную терапию — от двух недель до месяца»,

— отметил Авакян.

Это значит, что необходимо тщательней следить за своим здоровьем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказала, как избежать тромбоза после ковида.

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