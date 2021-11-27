В субботу в Пулково нет задержанных рейсов

В субботу, 27 ноября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Ситуация может поменяться из-за погодных условий или по другим причинам.

Накануне в Пулково задержали два авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Нового Уренгоя и Ташкента. Первым задержали рейс авиакомпании «Ямал» до Нового Уренгоя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 3:20, однако время вылета сдвинули почти на шесть часов — до 9:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.