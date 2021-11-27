В Германии рассказали, как запустить «Северный поток — 2» в ближайшее время

В Германии рассказали, как запустить &#171;Северный поток — 2&#187; в ближайшее время
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Газопровод «Северный поток — 2» при определенных обстоятельствах можно запустить не дожидаясь, когда завершиться процесс сертификации. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Как пишет издание, в прошлом трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), сумма штрафа в таком случае составляет «не более миллиона евро».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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