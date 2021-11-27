В центре Гамалеи рассказали об испытаниях назальной вакцины на детях

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что его подчиненные испытали назальную вакцину против ковида на своих детях. Он отметил отсутствие них негативных последствий.

«Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса в форме назального спрея не сможет заменить обычную прививку. Она станет лишь дополнением к препарату, который вводится под кожу.

С начала пандемии в России выявлено 9 502 879 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровел 8 200 971 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению Александра Гинцбурга, вакцинироваться назальным препаратом нужно будет раз в полгода.