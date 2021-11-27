В Петербурге в субботу ожидается гололедица

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В субботу, 27 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Существенных осадков не ожидается. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный.

Согласно ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит -3…-5 градусов, днем столбики термометров покажут -1…-3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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