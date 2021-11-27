Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Дорожная ситуация на утро 27 ноября. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 13 часов — пробки составят два балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, в районе метро «Площадь Восстания» и Исаакиевского собора. Немного затруднено движение на Васильевском острове Среднем и Малом проспектах В.О, 8-я и 9-я линиях.

Постоять придется в районе станций метро «Проспект Просвещения» и «Озерки». На юге города «пожелтели» улица Типанова, проспект Славы и Софийская улица. Небольшая пробка образовалась на Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.

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