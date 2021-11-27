В Ломоносовском районе загорелся частный дом

В ночь на 27 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 01:47 мск. В деревне Борки загорелся дом.
На месте происшествия работали дежурные смены 51 пожарно-спасательной части Петербурга и 71 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.
Горел дом на общей площади 24 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 03:12 мск.
Информация о пострадавших не поступала.