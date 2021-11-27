Доктор Мясников рассказал, какой продукт может «продлить жизнь»

Доктор Мясников рассказал, какой продукт может «продлить жизнь»
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о том, что морская рыба полезна, так как в ней содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.

«Это то, что реально продлевает нашу жизнь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, эти полезные вещества улучшают работоспособность мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Эксперт отметил, что Омега-3 может замедлять процесс образования морщин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что снизить «вредный» холестерин в крови поможет горчица. Приправа также снижает уровень глюкозы в крови.

Александр Мясников омега-3 рыба


 

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