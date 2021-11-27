Доктор Мясников рассказал, какой продукт может «продлить жизнь»

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о том, что морская рыба полезна, так как в ней содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.
«Это то, что реально продлевает нашу жизнь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, эти полезные вещества улучшают работоспособность мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина. Эксперт отметил, что Омега-3 может замедлять процесс образования морщин.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что снизить «вредный» холестерин в крови поможет горчица. Приправа также снижает уровень глюкозы в крови.