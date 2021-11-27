Главный эпидемиолог Ленобласти назвала уровень коллективного иммунитета в регионе недостаточным

В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

Главный эпидемиолог Ленобласти Елена Хорькова вместе с заведующим стационарным отделением скорой помощи Всеволожского района Андреем Тополяном в прямом эфире ответили на вопросы местных жителей о эпидемиологической ситуации в регионе.

Елена Хорькова считает, что уровень коллективного иммунитета в регионе еще недостаточен.

По ее словам, уровень иммунизации в области пока не достиг достаточного уровня, чтобы смягчать коронавирусные ограничения, поэтому вакцинация от ковида не должна снижать темпов.

За последние сутки в Ленобласти выяслено 382 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии 89 325 случаев заболевания. Жертвами ковида стали 69 389 человек.

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