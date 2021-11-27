На заводе боеприпасов в Дзержинске прогремели несколько взрывов

По предварительной информации, на заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в результате взрывов пострадали двое рабочих.

О том, что на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области произошло ЧП, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций заявили, что на заводе сработала пожарная сигнализация. После этого произошло несколько хлопков.

Все случилось утром, в 09:52 по московскому времени.

В МЧС также подтвердили, что в результате случившегося есть пострадавшие. Вполне может быть, что на заводе есть взрывчатые вещества. На место отправились пожарные подразделения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека.