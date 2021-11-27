Директора кузбасской шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Сергей Махраков пробудет под арестом вплоть до 25 января 2022 года.
Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил прошение следствия об аресте директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова.
Руководителя обвинили нарушении требований промышленной безопасности после аварии, в результате которой скончался 51 человек. Свою вину мужчина не признал и просил суд о домашнем аресте.
Следствие считает, что директор был в курсе, что в горных выработках шахты есть опасная концентрация метана.
Напомним, что авария на шахте случилась 25 ноября. Фигурантами уголовного дела стали пять человек.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о состоянии пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная».