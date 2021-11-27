Директора кузбасской шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Суд арестовал директора кузбасской шахты на два месяца. Фото: pexels.com

Суд арестовал директора кузбасской шахты на два месяца. Фото: pexels.com

Сергей Махраков пробудет под арестом вплоть до 25 января 2022 года.

Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил прошение следствия об аресте директора шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергея Махракова.

Руководителя обвинили нарушении требований промышленной безопасности после аварии, в результате которой скончался 51 человек. Свою вину мужчина не признал и просил суд о домашнем аресте.

Следствие считает, что директор был в курсе, что в горных выработках шахты есть опасная концентрация метана.

Напомним, что авария на шахте случилась 25 ноября. Фигурантами уголовного дела стали пять человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно о состоянии пострадавших после ЧП на шахте «Листвяжная».